Компания «Центрэнерго» поддержала действия Кабинета Министров по созданию на ее базе вертикально-интегрированной компании с участием государственных угледобывающих предприятия.
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
«Центрэнерго» заинтересовано в действиях, направленных на создание в своем составе совместно с наиболее эффективными угледобывающими предприятиями вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства», - говорится в заявлении.
В госкомпании заявили, что такой стратегический шаг позволит ей достичь конкурентной себестоимости производства электроэнергии.
"Центрененрго" отметило, что заинтересована в передаче в ее состав исключительно перспективных угледобывающих предприятий.
"В свою очередь наша компания готова активно присоединиться к созданию вертикально интегрированной структуры на всех этапах ее развития", - отметили в "Центрэнерго".
Напомним, 2 сентября Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества создал рабочую группу для выбора оптимальной модели объединения «Центрэнерго» с государственными шахтами. По мнению правительства, такое объединение позволит повысить инвестиционную привлекательность «Центрэнерго», приватизация которой запланирована на 2021 год, а также отказаться от государственных дотаций в угольную отрасль.
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В конце августа Министерство энергетики в рамках реформирования угольной отрасли предложило эффективные государственные угольные шахты объединить с «Центрэнерго». С одной стороны, это должно обеспечить стабильный сбыт угля из государственных шахт, с другой - повысить эффективность приватизации компании.
Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в интервью информагентству «Интерфакс-Украина» заявил, что приватизация компании должна состояться вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с «Центрэнерго».
С июля 2019 г. до настоящего времени «Центрэнерго» находится под операционным контролем группы «Приват». Контроль был установлен после назначения Кабинетом Министров главой компании Владимира Потапенко. Это произошло в то время, когда представителем президента в правительстве был Андрей Герус.
После этого «Центрэнерго» начала закупать уголь через близкие к «Привату» компании и реализовать с дисконтом всю электрическую энергию предприятия этой группы.