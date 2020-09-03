Принятие в 2016 г. методики формирования оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ), известной как формула «Роттердам+», позволило устранить возможности для злоупотреблений и коррупции в сфере энергетики

Об этом в эфире «5 канала» сообщил экономист Борис Кушнирук.

«Формула «Роттердам +» на самом деле устранила возможности для злоупотреблений и коррупции, которая царила в этой сфере до того момента. Кроме этого, мы еще фактически сократили наши убытки на государственных шахтах. Потому что поднялась цена угля для государственных шахт и, таким образом, они стали менее убыточными», - отметил Кушнирук.

По его словам, кампанию по дискредитации формулы инициировали ферросплавные предприятия Игоря Коломойского. После принятия новой методики они лишились доступа к электроэнергии, которую они путем манипуляций получали по заниженным ценам.

«Система ценообразования, которая была до того, создавала фантастические злоупотребления и возможность получать электроэнергию по заниженным ценам для предприятий господина Коломойского», - пояснил экономист.

Он добавил, что уголовное расследование дела «Роттердам+» изначально не имело никакой судебной перспективы и решение САП о его закрытии стало ожидаемым и закономерным.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.