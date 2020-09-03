Ценовые ограничения (price cap «прайспеп») на балансирующем рынке электроэнергии, установленные в Украине Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), противоречат правилам рынка в европейских странах.

Об этом в интервью изданию «Бизнес-Цензор» сообщил председатель правления системного оператора НЭК «Укрненерго» Владимир Кудрицький.

"Регулятор устанавливал Нижний "прайскеп" для балансирующего рынка изначально на уровне 55%... В правилах рынков Европы нет такого нижнего лимита, когда готовая разгрузиться станция не может выставить заявку на покупку профицитной электроэнергии ниже какого-то процента. В нормальных системах "прайскепов" в принципе не существует", - отметил руководитель компании.

Он заявил, что системный оператор выступает за отмену любых «прайскепів». «Не должно быть никакой нижней границы, за которую электростанция не может опуститься», - подчеркнул Кудрицький.

Напомним, руководство НКРПЭКП установила "прайскэп" для балансирующего рынка на уровне 55% от средневзвешенной цены электрической энергии на рынке в сутки вперед (РДН).

С ноября 2019 года НКРЭКУ возглавляет Валерий Тарасюк.

По словам народного депутата Алексея Кучеренко, в руководстве НКРЕКП, в том числе председателю комиссии Валерию Тарасюку и члене Дмитрию Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата, члены комиссии могут быть соавторами схемы «торговли воздухом», которая привела к возникновению миллиардных убытков государственных энергетических компаний, в частности «Энергоатома».

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЕКП в отсутствии своевременной реакции на перекосы, которые происходят на рынке электрической энергии и приводят к накоплению долгов.