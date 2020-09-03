Олигархи Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и братья Суркисы пролоббировали дешевую электроэнергию для своих предприятий путем законодательного снижения зеленых тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников, что также снизило налоговые поступления в бюджет.

Об этом сообщил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

«Нас обрезали ради того, чтобы сделать скидку крупным потребителям (производителям металлургии), видимо, они “самые нищие и бедные” в нашей стране», - заявил Тынный.

«Это Пинчук, Боголюбов, Коломойский, Суркисы, возможно. Те, кто являются владельцами ферросплавных и электролитейных заводов, они оказывали наибольшее сопротивление… Я не знаком ни с одним из вышеперечисленных бизнесменов, но понимаю одно – они крупные потребители электричества и не хотят за него платить “достаточную” цену», - добавил он.

По словам Тынного, указанные олигархи при необходимости выводят сотрудников на митинги стучать касками и включают всю мощь своих телеканалов, для того, чтобы очернить “зеленую” энергетику.

При этом он отметил, что сокращение зеленых тарифов приводит к снижению налоговых отчислений станций ВИЭ в бюджет.

«На все виды энергетики правительство из бюджета выделяет деньги, субсидирует, так или иначе, все имеют подпитку из госбюджета и платят “смешное” количество налогов. Возобновляемая энергетика не брала ни копейки из бюджета и имела феноменально высокий уровень оплаты налогов», - сказал соучредитель УАВЭ.

По его словам, примерно, 39-40% от всех доходов “зеленой” энергетики обратно возвращаются каждый год в виде налогов и процентов государственным банкам.

Напомним, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о" зеленых " тарифах. Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.