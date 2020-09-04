Решение Кабинета Министров присоединить к государственной компании «Центрэнерго» эффективные угольные шахты существенно повысит шансы на успешную приватизацию этого госактива

Об этом в колонке «Сложно в это поверить, но «Центрэнерго» таки могут продать» на сайте «Цензор.Нет» пишет политолог Кирилл Сазонов.

«Если Кабмин сумеет не допустить нового схематоза уже на вертикально-интегрированной компании «Центрэнерго», это позволит нормально ее продать. Только успешная приватизация снимет с него весь шлейф разрушительной коррупции, которая разыгрывается на госактиве в период президентства Зеленского», - пишет политолог.

По его информации, идея присоединения к «Центрэнерго» угольных шахт исходит от самой компании, которая заинтересована в дешевом угле, которым может обеспечить собственная ресурсная база.

«Люди Коломойского – Корчинский из «Центрэнерго», глава комитета ВР Андрей Герус – высказывались за то, чтобы «Центрэнерго» получило собственный ресурс. То есть нормальные не убыточные госшахты присоединили к госкомпании. Тогда «Центрэнерго» сможет не платить 1 950 грн за тонну государственного угля как он это делает сейчас. В ОП и Кабмине постановили удовлетворить чаяния Коломойского и обеспечить «Центрэнерго» углем», - отметил Сазонов.

Единственным вариантом эффективных шахт с низкой себестоимостью, по мнению политолога, являются проинвестированные шахты «Добропольеуголь», которые находятся в аренде у компании ДТЭК.

Поэтому, по словам Сазонова, у государства возникла идея расторгнуть договор аренды и передать эти шахты госкомпании «Центрэнерго».

По оценкам Сазонова, ДТЭК может быть также заинтересован в таком развитии событий, поскольку из-за сложившегося в энергетике кризиса не может гарантировать сбыт угля с этих шахт в долгосрочной перспективе.

Напомним, 2 сентября Кабинет Министров сделал первый шаг для объединения госшахт с «Центрэнерго». По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и «Центрэнерго».

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Центрэнерго», приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Ранее идею объединения «Центрэнерго» с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной рады по энергетике Андрей Герус и руководитель «Центрэнерго» Александр Корчинский.

С июля 2019 г. операционный контроль над компанией «Центрэнерго» осуществляет группа «Приват» Игоря Коломойского. С того момента компания стала объектом многих журналистских расследований о коррупционных схемах при поставках угля и продажах электроэнергии.