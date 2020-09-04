Компании-посредники, зарабатывающие на продаже дефицитной из-за введенных квот серной кислоты, зарегистрированы в квартирах

Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов, комментируя решение Межведомственной комиссии по международной торговле оставить в силе квоты на импорт серной кислоты.

По его словам, на сегодня из-за введенных квот на импорт серной кислоты на рынке наблюдается дефицит ресурса, поскольку отечественные производители не могут удовлетворить спрос в полном объеме.

«Если говорить об общем объеме потребления серной кислоты по стране, это примерно 100-179 тыс. по месяцу, а отечественные производители могут производить порядка 70 тыс. Квота выдана на 50. Поэтому мы настаивали многократно на том, что нужно увеличивать размеры квот примерно до 120 тыс. для того, чтобы сбалансировать рынок, но это решение не было услышано министром Игорем Ростиславовичем Петрашко», - рассказал Магомедов.

Депутат напомнил, что, когда правительство вводило квоты на импорт серной кислоты, оно уверяло, что защищает отечественного производителя. На практике же оказалось, что вопреки выросшим ценам на ресурс, финансовые показатели предприятий-производителей лишь ухудшились.

«Финансовые результаты работы предприятий в прошлом году хуже, чем до введения квот, и при этом вся разница от повышения цены в два с лишним раза на серную кислоту и снижение цены на сырье серу в два раза, ожидание порядка 800 млн., которые должны были поступить на госпредприятия. Вместо этого убытки – 131 млн», - отметил Магомедов.

По его словам, за время действия квот госпредприятия понесли убытки, а фирмы-посредники, через которые реализуется серная кислота на отечественном рынке, заработали миллионы.



«Госпредприятия обдираются, и никаких поступлений туда нет. И все это оседает на счетах фирм, которые зарегистрированы на квартирах, находятся по юридическим адресам квартир», - подчеркнул Мамедов.

Ранее Муса Магомедов обратился в НАБУ по поводу нарушений на госпредприятии «Восточный ГОК», которое продает свою продукцию - серную кислоту - исключительно через посредника, в результате чего государству был нанесен ущерб на 137 млн грн.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что решение Межведомственной комиссии по международной торговле оставить в силе квоты на импорт серной кислоты означает, что министр экономразвития Игорь Петрашко решил продолжить действие коррупционных схем на рынке серной кислоты

Напомним, с 1 сентября 2018 г. Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми как правило являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.