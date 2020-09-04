Стимулирующий тариф для облэнерго, который приняла НКРЭКУ, снизит поступления в бюджет от приватизации государственных активов облнерго.

Об этом заявил Владимир Бужан, аналитик Центра Экономического Восстановления.



Эксперт заявил, что принятые параметры стимулирующего тарифа на распределения электроэнергии в части начисления ставки доходности на существующие активы 3% не имеют стимулов для привлечения инвестиций.



«Я как экономист смотрю на это и понимаю, что ставка 3% она не стимулирует вообще», - заявил Бужан. Он считает, что такая ставка негативно скажется на цене государственных активов при приватизации и значительно снизит поступления в бюджет.



«Текущий бюджет и Премьер-Министр говорят о том, что от приватизации ждут значительные поступления в бюджет. В своем исследовании внедрения стимулирующего тарифа мы видели, что от приватизации примерно в 3 раза будут ниже поступления при текущем тарифе. А могли бы быть в 6 раз выше, если бы ставка доходности была выше», - подчеркнул аналитик.



Ранее, Центр Экономического Восстановления опубликовал исследование согласно которому, поступления в бюджет от приватизации госактивов облэнерго составят 10-13 млрд грн, при условии перехода на стимулирующее регулирование за европейскими параметрами. В противном случае – облэнерго будут приватизированы за 2-3 млрд грн.



Отметим, нардеп Людмила Буймистер заявила, что НКРЭКУ намеренно срывает приватизацию государственных облэнерго, устанавливая низкую ставку доходности на старую базу активов.