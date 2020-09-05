Общественный деятель Андрей Пальчевский обвинил власть в издевательстве над народом в угоду Международному валютному фонду

Как передает Politeka.net, с критикой экономической политики правительства Пальчевский выступил в эфире программы "Пульс" на канале "112 Украина".

Лидер партии «Победа Пальчевского» раскритиковал условие МВФ, которое касается возвращения огромных зарплат членам Наблюдательных советов при государственных предприятиях. Общественный деятель уверен, что такие условия нужно «душить на корню», так как ненормально, что МВФ навязывает Украине такие условия.

По словам Пальчевского, Аргентина должна МВФ в десятки раз больше, чем Украина. Однако страна диктует Фонду свои условия.

«И что делает Аргентинское правительство? Говорит: мы отдадим вам только половину. Что делают остальные - принимают условия. А наше правительство издевается над нашим народом и выжимает», - отметил Пальчевский.

Лидер политической силы уверен, что несмотря на долги Украину можно привести к процветанию. Для этого нужен совсем другой подход.

«Понимаете, я всегда говорю, что если брать взаймы, то не миллиард долларов, а 50 миллиардов долларов, 100 миллиардов долларов. Мы сможем тогда и экономику создавать и в случае чего, как говорится, это же их проблемы - тех, кто дает», - заявил Пальчевский.

Он также добавил, что великую страну могут построить только умные люди. Поэтому украинцам нужно «делаться умными по всем показателям».

Напомним, что Пальчевский раскрыл настоящую причину возможной отмены выборов: "Ситуация в "зеленом стане" печальная".

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскритиковал Зеленского за желание остаться президентом еще на 5 лет: «Я сторонник жестких сроков».

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский рассказал, с чего начнет менять Киев к лучшему: "У столицы должен быть особый статус".