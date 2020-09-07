Член Нацкомиссии, осуществляющей государственной регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Елена Антонова, которая сейчас оспаривает прекращение своих полномочий в суде, сообщила комиссию по отбору кандидатов в члены НКРЕКУ об имеющемся конфликте интересов у руководителя юридического департамента комиссии, которая участвует в конкурсе.
Об этом Антонова сообщила в социальной сети Facebook, опубликовав копию своего обращения.
«Одно и то же лицо с одной стороны задействована в процессе «прекращения» моих полномочий, способом, который не соответствует Закону, а с другой – участвует в конкурсном отборе на должность, которая «освобождается» по результатам этого процесса», - говорится в обращении Антоновой к членам конкурсной комиссии.
Антонова проинформировала членов комиссии по отбору кандидатов в НКРЕКУ, что сейчас в суде рассматривается ее иск об отмене двух приказов комиссии, о фактическом прекращении ее полномочий как члена комиссии и перераспределение его обязанностей между другими членами регулятора.
Начальник юрдепартамента лично визировала приказ НКРЕКУ, который фактически привел к увольнению Антоновой, а также возглавляемый ею департамент является ответчиком по иску Антоновой к НКРЕКУ.
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По данным сайта НКРЭКУ, юридический департамент возглавляет Светлана Терещенко.
Напомним, НКРЭКУ осуществляет мониторинг и контроль над деятельностью субъектов рынка энергетики и коммунальных услуг. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, в руководстве НКРЕКУ, в том числе председателю комиссии Валерию Тарасюку и члене Дмитрию Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.
По информации депутата, члены комиссии и ее глава Тарасюк могут быть соавторами схемы «торговли воздухом», которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности «Энергоатома».
Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЕКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящих на рынке электрической энергии и приводят к накоплению убытков и критического финансового состояния государственных энергетических предприятий.