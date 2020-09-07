После вступления в силу 1 августа 2020 года закона №810-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» уровень оплаты за произведенную зеленую электроэнергию значительно повысился и за первые 20 дней августа составляет 100%.

Об этом сообщает государственное предприятие «Гарантированный покупатель».

"Предприятие ожидало, что благодаря имплементации закона № 810-ІХ улучшится ситуация с оплатой приобретенной электроэнергии и рассчитывало на стабилизацию в энергетике. Предварительные результаты работы в августе свидетельствуют о выполнении прогнозов и оптимистический тренд развития сектора», - говорится в сообщении.

Всего с момента вступления закона в силу Гарантированный покупатель оплатил по "зеленому" тарифу 3,3 млрд грн.

Также сообщается, что «Гарантированный покупатель» продолжает осуществление плановых платежей на приобретенную по «зеленому» тарифу электроэнергии в определенные законодательством сроки, а также готовится к запуску пилотного аукциона по продаже «зеленой» электроэнергии по двусторонним договорам.

При этом предприятие сообщает, что на данный момент остаются нерешенными вопросы: изменений в законодательство, которые позволят провести пилотный аукцион по продаже «зеленой» электроэнергии по двусторонним договорам; полной оплаты НЭК «Укрэнерго» услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников, которую предоставляет Гарантированный покупатель; определение источников для погашения 40% задолженности перед ВИЭ в 2020 году; а также разработки и реализации механизмов противодействия возможным манипуляциям на рынке электроэнергии и тому подобное.

Напомним, Закон № 810-IX, который поддержал президент Владимир Зеленский, призван реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение «зеленых» тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей «чистой» электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и тому подобное.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.