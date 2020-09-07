Государственная регуляторная служба отказала в согласовании проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины "О внесении изменений в Коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины и связанным с ними услуги".

Как пишет ЦТС, об этом в минувшую пятницу сообщил член наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Сергей Лещенко.

Речь идет о проекте приказа МИУ, которым предлагалось, в частности, установить единую ставку тарифа для пробега порожних вагонов всех классов. Унификацию тарифов для разных классов вагонов предлагалось проводить в два этапа - с 1 сентября 2020 и с 1 января 2021 года. Первый этап предусматривает выравнивание и установление единого тарифа порожнего пробега для всех классов вагонов, а второй - индексацию тарифа для всех видов грузов.

"Для УЗ повышение тарифов примерно дало бы такой результат: 4 миллиарда полные вагоны плюс 400 миллионов на порожние. Это решение вводится приказом Министерства инфраструктуры по согласованию ряда органов власти. Но даже цель-минимум не достигнута", - написал Лещенко в Facebook.

Напомним, что против унификации тарифов на перевозку порожних вагонов ранее выступили представители бизнеса.

Так, по оценкам участников Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации, в случае утверждения приказа, суммарный рост тарифов для бизнеса с 2021 года составит + 69%. В ЕБА отмечают, что, в случае принятия этого документа, дополнительные расходы бизнеса на первом этапе составят 1,2 млрд грн/год, а на втором этапе достигнут 4-5 млрд грн/год. Эксперты Ассоциации категорически не поддержали предложенные изменения, которые создадут, по их мнению, дополнительный финансовое давление на бизнес.

"Бесспорно, система тарифов "Укрзализныци" требует комплексного пересмотра. Однако для этого сначала необходимо создать независимый регулятор - Национальную комиссию по вопросам регулирования транспорта", - отметили в ЕБА. Также в Ассоциации предложили ввести мораторий на любое повышение тарифов на ж/д грузоперевозки в 2020 году.