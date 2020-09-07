Разрешение предприятиям направлять 70% средств от эконалога на модернизацию будет стимулировать создание экологичных производственных линий. Об этом заявил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко в интервью GMK center.

«Это хорошая идея для переходного периода, она может дать производству стимул для ускорения процесса модернизации. Так было бы проще инвестировать, например, в экологичные производственные линии», - сказал Бондаренко.

По его мнению, государство должно активнее стимулировать экологизацию металлургических производств.

«Как вариант, я бы придумал очень простую программу: если предприятия инвестируют в экологизацию и, например, за год при тех же темпах производства в два раза уменьшают выбросы, то получают дисконт на эконалог», - объяснил Бондаренко.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В свою очередь в.и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура сообщил, что Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности и международными партнерами разработали законопроект, принятие которого позволит инвестировать в энергомодернизацию предприятий почти 1 млрд грн от налога на выбросы СО2.