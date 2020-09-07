Украинцы массово избавляются от доллара
Так, в августе продали через банковскую систему 1,448 млрд долл., или на 151,2 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
В Национальном банке Украины отреагировали на ситуации и сообщили, что продажа валюты превысила ее покупку девятый месяц подряд.
С начала года, за январь-август, украинцы продали через банковскую систему на 1,121 млрд долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
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Отметим, последние три недели подряд доллар в Украине дорожает, курс снова приближается к отметке в 28 грн/$.
При этом НБУ не особо вмешивается в ситуацию. Так, на прошлой неделе Нацбанк купил на межбанке $11,5 млн – абсолютный минимум 2020 года.
Еще в августе финансовые эксперты обратили внимание, что Нацбанк несколько изменил тактику поведения на рынке: в некоторые моменты укрепления курса регулятор выкупал больше доллара, чем позволяли рыночные "излишки". В такие периоды реальным покупателям иногда даже не хватало валюты, что переворачивало тренд в сторону умеренной девальвации гривны.
Теперь же, когда доллар укрепляет свои позиции, вмешательство Нацбанка минимально.
Отметим, Национальный банк установил на 7 сентября справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 4 сентября (27,73 грн).
Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.
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Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.