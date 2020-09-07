Украинцы массово избавляются от доллара

Так, в августе продали через банковскую систему 1,448 млрд долл., или на 151,2 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

В Национальном банке Украины отреагировали на ситуации и сообщили, что продажа валюты превысила ее покупку девятый месяц подряд.

С начала года, за январь-август, украинцы продали через банковскую систему на 1,121 млрд долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Отметим, последние три недели подряд доллар в Украине дорожает, курс снова приближается к отметке в 28 грн/$.

При этом НБУ не особо вмешивается в ситуацию. Так, на прошлой неделе Нацбанк купил на межбанке $11,5 млн – абсолютный минимум 2020 года.

Еще в августе финансовые эксперты обратили внимание, что Нацбанк несколько изменил тактику поведения на рынке: в некоторые моменты укрепления курса регулятор выкупал больше доллара, чем позволяли рыночные "излишки". В такие периоды реальным покупателям иногда даже не хватало валюты, что переворачивало тренд в сторону умеренной девальвации гривны.

Теперь же, когда доллар укрепляет свои позиции, вмешательство Нацбанка минимально.

Отметим, Национальный банк установил на 7 сентября справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 4 сентября (27,73 грн).

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.