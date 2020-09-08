Українці, що встановили сонячні панелі, втратять можливість заробити, якщо Конституційний суд скасує «зелені» тарифи.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин.

Він нагадав, що 47 народних депутатів звернулись до Конституційного Суду щодо визнання неконституційним положень закону України про альтернативні джерела енергії, і якщо судді ухвалять таке рішення, це матиме негативні наслідки для людей, які перейшли на використання сонячних панелей.

«Якщо Конституційний суд прийме рішення скасувати норми законів, які оскаржують депутати, це буде мати просто колосальні наслідки для власників, для приватних власників, домогосподарств, які вклали гроші, інвестували в будівництво відновлювальної енергетики і повірили в можливість будівництва чистої енергії і її розвитку в Україні. Вони просто не зможуть повернути вкладені інвестиції, які вони повертають, продаючи надлишки електроенергії, виробленої їх приватними домогосподарствами», - пояснив Семенишин.

За його словами скасування «зелених» тарифів також завдасть удару по інвестиційному клімату країни та зменшить доступ до міжнародних кредитно-фінансових ресурсів.

«Це дуже колосальні наслідки, і наслідки для інвесторів, наслідки для всього інвестиційному клімату нашої держави, наслідки для іміджу нашої країни міжнародного, а також дуже серйозні фінансово-кредитні наслідки», - наголосив Семенишин.

Нагадаємо, 10 серпня за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про "зелені" тарифи. Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників зеленої електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.