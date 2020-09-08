Инициатор расследования «Роттердам+» бывший народный депутат Виктор Чумак не явился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для рассмотрения своей жалобы на решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) закрыть дело, передает корреспондент из зала суда.

Адвокат стороны защиты Наталья Дригваль по итогу судебного заседания 8 августа сообщила, что защите неизвестно, чем Чумак аргументировал свой иск в ВАКС, не имея при этом доступа к материалам расследования и выводам экспертизы, которые не подтвердили наличие убытков.

Представители Чумака на суде от комментариев отказались.

На суд не явился также и прокурор САП, уведомив судью о занятости в другом процессе. Из-за отсутствия прокурора суд отложил рассмотрение жалобы Чумака.

«В связи с тем, что участие прокурора является обязательным в данном случае, откладываем рассмотрение дела на 14 сентября», - сообщила следственная судья Екатерина Широкая на заседании 8 сентября.

По словам Натальи Дригваль, НАБУ вступило в коллаборацию с экс-нардепом в попытках оспорить законное решение САП о закрытии дела.

Адвокат уточнила, что Чумак оспаривает закрытие дела в качестве лица, на основании заявления которого в 2017 г. было начато расследование. У стороны защиты есть сомнения на счет законности действий Чумака.

«Во-первых, уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность подачи этой жалобы лично заявителем, а не его представителями. Второй вопрос: у нас до сих пор остается открытым вопрос относительно законности наличия самого постановления прокурора о закрытии производства у Чумака как заявителя», - отметила Дригваль.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

Срок предварительного расследования по делу «Роттердам +» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.