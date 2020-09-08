Ни одна из более десяти экспертиз по делу "Роттердам+", включая комплексную экспертизу Службы безопасности Украины, не установила наличие убытков от действия формулы

Об этом идет речь в статье издания «РБК-Украина» под названием «Точка в деле "Роттердам+": чем закончилось "самое громкое" расследование НАБУ».

"Специализированная антикоррупционная прокуратура на прошлой неделе закрыла дело "Роттердам+". 3,5 года ушло у правоохранителей, чтобы выяснить, что цена на уголь на базе импортного паритета – законная и самая прозрачная. Доказать обратное детективы НАБУ так и не смогли. Ни одна экспертиза не подтвердила ущерб от формулы, которая с подачи политиков стала символом коррупции», – говорится в статье.

Дело было закрыто прокурором САП Виталием Пономаренко после получения заключения комплексной экспертизы Научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ, которая не установила никаких убытков от действия формулы «Роттердам+» для потребителей электроэнергии или государства в целом.

«В публичном пространстве об этом стало известно 20 августа, а через неделю прокурор САП постановил закрыть дело. Он указал на отсутствие достаточных доказательств виновности лиц в суде и исчерпание возможностей их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления», – говорится в статье.

Автор отмечает, что к аналогичным выводам относительно обоснованности формулы ранее пришли также Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста, которые проводили исследования по этому делу. Не подтвердили убытки и международные исследовательские институты-IHS CERA, EURACOAL, Ernst&Young и KPMG.

«Вокруг «Роттердам+» было создано множество мифов. Для некоторых деятелей и активистов эта история стала успешным трамплином для похода во власть и политику. При этом они методично вводили общество в заблуждение, создавая миф, что формульное ценообразование на уголь привело к необоснованному росту стоимости электроэнергии. Правоохранительные органы этот миф поддерживали, но в итоге дискредитировали сами себя», – говорится в статье «РБК-Украина».

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.