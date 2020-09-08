Депутаты недовольны работой министра экономики Игоря Петрашко, который не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику

Об этом заявила народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.



По словам депутата, министерство экономики не предпринимает действенных шагов для преодоления экономического кризиса, вызванного коронавирусом, и не имеет стратегии выхода из нее.



"Мы от министерства не видим какого-то имеющегося плана выхода из кризиса, не видим попыток, действительно смелых шагов ни в одном направлении. Видим абсолютно непонятную кадровую политику, когда назначаются руководители государственных предприятий, и они даже не попадают на рабочее место», - сказала Буймистер.



Она также отметила, что депутаты имеют много вопросов к действиям министра экономики и не довольны его работой.



«Понимание системности проблем среди депутатского корпуса гораздо больше, чем на сегодня во главе министерства», - сказала Буймистер.



Напомним, на днях народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил 4 сентября, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко лоббировал интересы дистрибьютора табачных изделий – компании Tedis Ukraine.

"Надо признать, что у нас есть пробелы в работе экономического блока [правительства]. [Мы] недовольны работой министра экономического развития Петрашко. Мой личный опыт взаимодействия с ним такой: он саботировал организацию работы рабочей группы по борьбе с табачными монополистами в Украине. Он [...] делал все, чтобы не платились налоги от этих огромных табачных корпораций. Я вижу, что человек не тем занимается на своем месте", – сказал он во время общения с журналистами перед заседанием парламента.

Качура не исключает, что после увольнения Петрашко откроют уголовные производства.