Директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Украины Игорь Береза может быть причастен к "сливу" конфиденциальной информации о конкурентах одесскому олигарху, табачному монополисту Борису Кауфману.

Об этом в фейсбук написал блогер, политолог Алексей Голобуцкий со ссылкой на источники в НБУ, передает "112 канал".

"Передаются данные не о всех клиентах, а конкретно о тех, кто конкурирует с бизнесами Кауфмана. В 2018-м, как выяснилось, уже была разоблачена крупная афера по легализации Березой незаконных финансовых схем (то есть, по отмыванию денег), но тогда дело замяли. Согласно определенным сведениям, с этим постарались российские олигархи, в частности Михаил Фридман, который и лоббировал назначение Игоря Березы в Нацбанк. Говорят, что Береза все эти годы умело "благодарит" за оказанное доверие", — написал Голобуцкий.

Борис Кауфман — собственник крупнейшего дистрибьютора табачных изделий "Тедис". В 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал компанию монополистом и обвинил в искусственном завышении цен на сигареты. "Тедис" выплатил в бюджет 300 млн грн, однако позже подал иск на решение АМКУ. Таким образом табачный олигарх пытается "содрать" с государства 300 млн грн и отменить штраф в общей сумме 3,5 млрд грн.

Береза, по словам эксперта, в течение многих лет находится в сфере влияния олигарха и лоббирует его интересы. "И вот очередная грязная история и связь с Кауфманом. Хотя, скажем, согласно налоговым декларациям Игорь Береза — кристально чист и беден, как монах. По крайней мере, во власти Зеленского к директору департамента финмониторинга НБУ никаких претензий нет: его работой и "подработкой" все довольны", — добавил Голобуцкий.

Игоря Березу СМИ называют "отцом" коррупционной схемы относительно легализации неофициальных доходов через банковскую систему. Несмотря на то что возглавляемый им департамент обязан с этими явлениями бороться. На должность Березу назначили в 2015 году. До того он был членом правления "Ситибанка".