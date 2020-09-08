Законопроект об экологическом контроле (№3091) является популистским, он лишь законсервирует коррупцию в отрасли

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.



По ее словам предложенный депутатами законопроект разбалансирует систему государственного экологического контроля и усилит коррупцию в отрасли.



«Указанный проект закона мы считаем популистским, неспособным решить существующие проблемы. Проблемы низкого качества проверок могут быть решены в рамках существующего законодательства, но не этот законопроект. Государственный природоохранный контроль за многие годы полностью себя дискредитировал, погряз в коррупции. И, к сожалению, данный проект закона не готов решить указанные проблемы», - отметила Цыганок.



По ее мнению, законопроект 3091 не должен быть принят, необходимо подготовить другой, который поможет реформировать отрасль.



"Мы очень долго шли к реформе природоохранного государственного экологического контроля. И если мы сейчас позволим родиться этому "ребенку" мертвым, то мы потеряем очень много возможностей, и как государство к этому вопросу вернемся очень нескоро», - отметила Цыганок.



Ранее Федерация металлургов Украины заявила, что принятие законопроекта о государственном экоконтроле (№3091) предоставит неограниченные возможности экоинспекции для давления на бизнес, и призвали его отклонить и разработать новый, сбалансированный проект с привлечением к его подготовке экспертов, общественных организаций и бизнеса.



В то же время президент ИСС Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроекте об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.