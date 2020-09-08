НАК «Нафтогаз Украины» инициирует возврат к старой системе проведения аукционов по продаже нефти «Укрнафты», существовавшей до 2010 года

По мнению экспертов, это приведет к огромным потерям «Укрнафты» и увеличению прибыли группы «Приват» как единственного покупателя этого сырья.

Как сообщили enkorr в НАК «Нафтогаз Украины», больше двух лет компания вместе с «Укрнафтой» обращается в правительство и Верховную Раду с предложениями об усовершенствовании законодательства по продаже нефти.

«В частности предлагается отменить определение аукционным комитетом стартовой цены. Продажу нефти «Укрнафты» перенести на биржевые торги со свободным определением цены продажи, а стартовой ценой определить цену предыдущего аукциона. Таким образом, в торгах смогут принимать участие иностранные покупатели», — считают в НАКе.

«Таким образом, механизм определения цены по импортному паритету будет изменен на экспортный паритет, а ответственность за успешную продажу нефти будет лежать на менеджменте «Укрнафты», — добавили в НАКе.

Там также сообщили, что соответствующие изменения в законодательство авторства Министерства энергетики прошли правительственный комитет и ожидают согласования Кабинета Министров и последующей передачи в Верховную Раду.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, предлагаемый НАКом механизм проведения аукционов действовал до 2010 года и привел к колоссальным потерям «Укрнафты».

«Переход к импортному паритету и расчету стартовой цены на основе таможенных данных стал следствием огромных потерь «Укрнафты» в 2009 году. Тогда миноритарные акционеры скупали нефть на аукционах по ценам в 3-4 раза дешевле мировых. По нашим оценкам, потери нефтедобывающей компании составили в 2009 году около $800 млн», — заявил Сергей Куюн.

По его словам, расчет на появление новых покупателей нефти, экспортеров ошибочен, поскольку «Приват» контролирует не только переработку нефти, но и ее экспорт.

«Любой экспортер столкнется с необходимостью сначала договариваться с «Приватом» о наливе нефти в Кременчуге, а затем о перевалке нефти в Одессе. Полностью очевидно, что они в состоянии заблокировать этот экспорт, любой трейдер это понимает. Надежды на каких-то экспортеров — это миф!», — говорит Куюн.

Эксперт напомнил, что в 2009 году «Приват» и контролируемый им менеджмент заблокировали участие в аукционах единственного конкурента — компанию «ТНК-Украина», которая управляла Лисичанским НПЗ. Для этого была демонтирована железнодорожная эстакада для налива нефти, а все отгрузки перенаправлены через контролируемый «Приватом» Кременчугский НПЗ. После этого ТНК больше не выходила на торги.

«Сразу после нейтрализации ТНК «Укрнафта» провела аукцион, на котором продала нефть по $18/барр. при рыночной цене на тот $75/барр. Менеджмент тогда развел руками, мол, все по букве закона», — говорит Куюн по поводу ответственности менеджмента за успешную продажу нефти. По его словам, вследствие огромных потерь «Укрнафты» в 2010 году правительство ввело стартовую цену на основе импортного паритета.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации необходим диалог между акционерами «Укрнафты» и выработка взаимоприемлемой формулы определения цен, исходя из качественных характеристик украинской нефти, цен на мировом рынке на сопоставимые сорта нефти и логистики поставок этого сырья на Кременчугский НПЗ.

Ранее сообщалось, что проблема заниженных цен на аукционах вновь возникла летом 2020 года, когда в июне нефть была продана по $18/барр., тогда как на мировом рынке ее стоимость составляла $41/барр. Тогда размер потерь оценивался в 1,3 млрд грн. Спустя месяц «Укрнафта» заявила, что не понесла потерь, поскольку заключила договор продажи этой нефти на условиях обратного выкупа по цене, близкой к цене аукциона. На аукционе в августе цена нефти вновь оказалась заниженной, несмотря на рост в ходе торгов: $37 против $44/барр.