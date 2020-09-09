Руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) несет персональную ответственность за коррупционные схемы на энергорынке

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко со ссылкой на предварительные выводы в рамках работы временной следственной комиссии парламента.

«Персональная ответственность за коррупционные схемы в энергетике, в частности так называемые схеме «торговли воздухом», лежит непосредственно на руководстве НКРЭКУ. В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года, на который пришелся пик манипуляций на балансирующем рынке электрической энергии, национальный регулятор, вопреки ряду обращений и рекомендаций, не предпринял никаких мер по ликвидации этой схемы», - написал Наливайченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По выводам временной следственной комиссии парламента, первые шаги регулятора, направленные на ликвидацию схемы «торговли воздухом», были приняты руководством НКРЭКу только в конце февраля 2020 года, когда масштаб коррупционных схем достиг миллиардов гривен.

В результате этой схемы, государственные энергетические компании «Энергоатом» и «Укрнерего» получили за первое полугодие убытки в размере 2,65 млрд грн и 18 млрд грн соответственно.

Согласно предварительным выводам ВСК, основным выгодополучателем от схемы «торговли воздухом» стало ООО «Новая-Энергетическая Компания», чей доход за первое полугодие 2020 года составил 4,2 млрд грн.

«Материалы, собранные временной следственной комиссией о коррупционных злоупотреблениях руководством НКРЭКУ, направляем в правоохранительные органы», - отметил народный депутат Наливайченко.

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, в руководстве НКРЭКУ, в том числе председателю комиссии Валерию Тарасюку и члене Дмитрию Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата Кучеренко, члены комиссии и ее глава Валерий Тарасюк могут быть соавторами схемы «торговли воздухом», которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности «Энергоатома».

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящих на рынке электрической энергии и приводят к накоплению убытков и критического финансового состояния государственных энергетических предприятий.