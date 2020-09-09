Министр экономики Игорь Петрашко саботирует рабочую группу, созданную для борьбы с монополистами на рынке табачных изделий.

Об этом заявил народный депутат Александр Качура.



«Когда мы инициировали создание рабочей группы по борьбе с табачными монополистами, то в этот момент произошел фактически саботаж со стороны министра в организации работы этой рабочей группы. Потому что назначалось время работы на то время, когда у нас происходили в парламенте заседания. То есть, это был целенаправленный подрыв, мы не могли принимать участие. Соответственно все время переносилось, переносилось, менялись рабочие группы», - рассказал Качура.



По мнению депутата, на сегодня министерство экономики не сделало ничего для борьбы с монополиями на рынке табачных изделий, а наоборот обеспечивает им режим максимального благоприятствования.



"Министр вносит еще постановление о том, чтобы был создан национальный оператор снова монопольного табачного. Под эти критерии подпадает только одна компания в Украине. Здесь однозначно у нас внутри парламента есть много претензий к этому министру конкретно», - сказал Качура.



Напомним, ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков обвинил министра экономразвития Игоря Петрашко в содействии продлению действия коррупционных схем на рынке серной кислоты путем оставления в силе квот на импорт ресурса.