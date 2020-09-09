ФОПы, владельцы небольших торговых бизнесов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на проект распоряжения Кабинета министров Украины, которым, по их мнению, на законодательном уровне планируют вернуть монополию в торговле табачными изделиями

Авторы обращения объясняют, что речь идет о попытке создания так называемого «единого национального оператора», который сможет доставлять сигареты от производителей мелким предпринимателям, пишет kontrakty.ua.

"Это распоряжение разработано под определенную конкретную компанию, которая "выкручивала нам руки" с 2012 года невыгодными условиями "сотрудничества". Опыт такого единоличного господства одной уомпании на рунке, к сожалению, есть, и от его негативов рынок отходит до сих пор, а многие компании так и не справились с конкурентным привилегированными позициями одного игрока", говорится в обращении ФОПов к президенту.

ФОПы считают, что возобновление монополии лишит десятки тысяч обычных украинских предпринимателей права свободно выбирать себе поставщика табачных изделий, конкурировать качеством услуг и сервиса, и приведет к упадку табачной отрасли.

Авторы обращения верят, что позиция Зеленского относительно максимальной демонополизации экономики, которую он не раз высказывали во время официальных выступлений, показывает, что президент разделяет переживания предпринимателей. Именно поэтому, авторы обращения надеются на принципиальное отстаивание президентом интересов рынка, а не одного игрока.

«Монополия противоречит и действующей Конституции Украины, которая закрепляет свободу предпринимательской деятельности, и законам Украины, которыми обеспечивается право свободной конкуренции, убивает возможности развития. Для нас предпринимателей свобода выбора альтернативного поставщика - основа свободной конкуренции и уверенность в завтрашнем дне, когда никто не сможет навязывать и принуждать нас к невыгодным условиям ради собственной наживы монополиста. Просим Вас защитить наше право на свободу выбора поставщиков и не допустить наше «закріпачення» российским табачным монополистом!», - говориться в обращении ФОПов к президенту.

В августе 2020 года Минэкономразвития предоставило проект распоряжения Кабинета министров «О реализации пилотного проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий», который был разработан министерством.