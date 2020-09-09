Присоединение государственных угольных шахт к компании "Центрэнерго" позволит обеспечить для них гарантированный сбыт угля.

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"По большому счету, шаг оправдан. Как минимум это позволит обеспечить сбыт угля с государственных угольных предприятий и гарантировать работу тысячам шахтеров. Как максимум – позволит искоренить коррупционные схемы с закупкой угля, о которых так много пишут и говорят в контексте «Центрэнерго», – написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

Волынец призвал правительство не медлить с созданием вертикально-интегрированной компании с участием государственных шахт.

"Комплексные проблемы требуют комплексных решений. Поэтому призываю правительство как можно скорее закрыть долги перед горняками, прекратить практику их накопления и завершить создание вертикально интегрированной компании для гарантированного сбыта угля государственными шахтами», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что еще летом во время акции протеста в Киеве шахта предупреждали, что без системного решения проблем угольной отрасли, страна неизбежно получит новые шахтерские забастовки.

Напомним, 2 сентября Кабинет министров сделал первый шаг для объединения государственных шахт с «Центрэнерго». По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель организации вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и «Центрэнерго».

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Центрэнерго», приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Ранее идею объединения «Центрэнерго» с госшахтами озвучивали председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель «Центрэнерго» Александр Корчинский.

С июля 2019 г операционный контроль над компанией «Центрэнерго» осуществляет группа «Приват» Игоря Коломойского. С того момента компания стала объектом многих журналистских расследований о коррупционных схемах при поставках угля и продажах электроэнергии.