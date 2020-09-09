Определенные недостатки рынка электрической энергии Украины компании трейдеры используют для того, чтобы спекулировать электроэнергией путем манипуляций.

Об этом в интервью рассказал руководитель НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, уточнив, что из-за профицита генерации электроэнергии трейдеры могут искусственно обваливать цены на разных сегментах рынка.

"В какой-то момент сложилась ситуация, когда из-за большого объема предложений цена на ВСР (внутрисуточный рынок) стала ниже, чем на РСВ (рынке на сутки вперед-ред.). И тогда некоторые трейдеры решили воспользоваться этой ситуацией: начали продавать на двусторонних договорах и на РСВ э/э, которую докупали на дешевом ВСР", - сказал Кудрицький.

По его словам, на РСВ трейдеры продают объемы тока, которых у них еще нет, зная заранее, что смогут купить их в день поставки на ВСР по низкой цене.

"То же самое можно видеть и со стороны потребителей, которые стараются минимизировать стоимость купленной э/э. То есть, если потребитель видит, что РСВ дороже ВСР, он конечно пойдет на ВСР", - добавляет Кудрицький.

Он подчеркнул, что это создает перекосы на рынке и искусственно обваливает цены на электроэнергию.

"Это также повлияло на увеличение спроса на ВСР и в дальнейшем обваливало цену на РСВ", - подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, на руководстве НКРЭКУ, в том числе председателе комиссии Валерии Тарасюке и члене комиссии Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата Кучеренко, члены комиссии и ее председатель Валерий Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накопления долгов государственных энергетических компаний, в частности, "Энергоатома".

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящие на рынке электрической энергии, которые приводят к накоплению убытков и критическому финансовому состоянию государственных энергетических предприятий.