Конкурентоспособность государственной компании «Центрэнерго» повысится после присоединения к ней эффективных угледобывающих предприятий. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил Александр Трофимец, советник и. о. министра энергетики.

"Правительством было принято решение о создании вертикального интегрированного субъекта на рынке электрической энергии, который состоит из генерации и угледобывающих предприятий. Для того, чтобы "Центрэнерго" стала более конкурентоспособной на рынке электрической и чтобы был гарантирован сбыт продукции тех шахт, которые будут работать в этом вертикальном интегрированном субъекте", - сказал Трохимец.

Советник и. о. министра подчеркнул, что речь идет исключительно о рентабельных шахтах. В состав вертикально-интегрированной компании, по его словам, могут войти в том числе государственные шахты «Добропольеуголь».

«По моему мнению и по мнению правительства наиболее действенный и правильный механизм, который необходим для оздоровления угольной отрасли и вообще рынка электрической энергии», - добавил Трохимец.

Напомним, 2 сентября Кабинет министров сделал первый шаг для объединения государственных шахт с «Центрэнерго». По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель организации вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и «Центрэнерго».

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По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Центрэнерго», приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Ранее идею объединения «Центрэнерго» с госшахтами озвучивали председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель «Центрэнерго» Александр Корчинский.

С июля 2019 г операционный контроль над компанией «Центрэнерго» осуществляет группа «Приват» Игоря Коломойского. С того момента компания стала объектом многих журналистских расследований о коррупционных схемах при поставках угля и продажах электроэнергии.