Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" должно улучшить свою торговую стратегию по продаже тока, что позволит уменьшить задолженность за зеленую энергетику. Об этом заявил председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор.

"Сегодня на РДН есть дневные часы, в которых спрос составляет около 4 ГВт-ч. Это тот объем, в который можно "вместить" всю часовую выработку генерации из ВИЭ. То есть, небалансы ГарПока должны быть меньше, чем сейчас. Это мое личное мнение", - сказал Кудрицкий.

Он считает, что "Гарантированный покупатель" должен максимизировать стоимость продаваемой электроэнергии, что обеспечит уменьшение объема компенсации затрат на "зеленый" тариф.

«Я считаю, что перед ГарПоком должна стоять задача – оптимизировать для продажи стоимость собственного портфеля, чтобы в дальнейшем выставлять «Укрэнерго» как можно меньший счет для компенсации своих затрат на "зеленый" тариф. То есть, «Укрэнерго» должно дофинансировать их по остаточному принципу», - отметил Кудрицький.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-ІХ, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача Закона реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение «зеленых» тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей «чистой» электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и тому подобное.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.