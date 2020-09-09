Повышение ставки доходности на существующую базу активов с 3% до 6-7% при стимулирующем регулировании поможет снизить тариф на присоединение к сетям уже за 4 месяца до 21-46% в среднем по Украине. Вместе с упрощением и ускорением процедуры присоединения это поможет поднять позицию Украины в инвестиционном рейтинге Doing Business. Об этом заявила нардеп фракции Слуга народа Людмила Буймистер в рамках заседании по упрощению процедуры присоединения Офиса простых решений и результатов Михеила Саакашвили.

Буймистер отмечает, что Офис простых решений и результатов Михеила Саакашвили провел встречу посвященную упрощению процедуры подключения к электросетям новых клиентов. Сейчас Офис представил видение реформы для упрощения процедуры и сокращения времени присоединения. Народный депутат предложила кроме сокращения бюрократических процедур, уменьшить стоимость подключения.

«Именно стоимость присоединения бьет по карманам украинцев, присоединяющих к сетям свой дом или бизнес. Чтобы понимать масштабы катастрофы – подключение офиса на 6 этажей в Киеве стоит владельцу 860 тыс грн. И это дороже, чем в Европе....», - отмечает нардеп.

По словам Буймистер, на стоимость услуги присоединения влияет 2 аспекта: подстанционная составляющая - тариф НКРЭКУ за каждый киловатт мощности и линейная составляющая – стоимость подведения к объекту клиента сетей. Снизить стоимость присоединения к электросетям можно, если дать возможность облэнерго развивать подстанции и переложить часть платы за присоединение с потребителя на них.

"Чтобы удешевить присоединение надо сделать так, чтобы за подстанцевую составляющую подключения платил не потребитель, а оператор системы распределения в своей инвестиционной программе. Для этого НКРЭКУ должна дать возможность ОСР привлекать достаточно инвестиций для усиления и модернизации подстанций и дать в принятом RAB-тарифе ставку возврата инвестиций в существующие активы на уровне 6-7% вместо действующих 3%», - отметила нардеп.

По мнению депутата, это приведет к уменьшению стоимости подключения на 21-46% в среднем по Украине в зависимости от вида подключения уже за 4 месяца.

"Что это даст обычному потребителю? Тот же офис можно будет подключить уже не за 860 тыс, а вполовину дешевле – 467 тыс грн. А загородный дом в Харьковской области – не за 26 тыс грн, а за 20 тыс.", - приводит расчеты нардеп.

Кроме того, Буймистер убеждена, вместе с реформированием процедуры подключения, уменьшением бюрократического нагрузки, проводит Офис простых решений и результатов, удешевление даст возможность Украине подняться в рейтинге

Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что параметры RAB-тарифа от НКРЭКУ не улучшат условия инвестирования в Украине.