Никаких правовых оснований для отмены законного решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии дело "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления нет

Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"Правовых оснований (для отмены решения САП-прим.) на сегодняшний день нет», - отметила Одинец.

По оценкам стороны защиты, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) должен отклонить жалобу бывшего нардепа Виктора Чумака ввиду ее необоснованности.

Стороне защиты также неизвестно, каким образом Чумак смог получить постановление о закрытии этого дела в то же время, как адвокатам ни САП, ни НАБУ до начала судебного рассмотрения такое постановление не предоставили.

По словам адвоката, Национальное антикоррупционное бюро не может смириться с провалом расследования по делу «Роттердам+» и любой ценой пытается сохранить репутацию.

"Детективы не могут смириться с тем, что фактически три с половиной года они ничем не занимались и состав преступления в этом деле не доказан и доказан не может быть, поскольку не было самого преступления, нет событий этого преступления", - подчеркнула адвокат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.