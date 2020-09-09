Кризис в энергетической отрасли Украины продолжается и его надо преодолеть как можно быстрее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Хмельницкой АЭС.

"Какие-то вещи и шаги делаются и я это действительно вижу, но мне кажется достаточно медленно они делаются, поэтому в целом надо решать вопрос", - сказал президент.

Он отметил, что в этом году из-за вируса Covid падение потребления электроэнергии в энергетической отрасли было много проблем. В частности, в угольной, из-за чего шахтеры не могли сбывать свой уголь, получать зарплату.

"Из-за многих разных причин смета угля была высокой, выше чем у частных шахт или рыночной цены. Поэтому и были вопросы с шахтерами. А если никто не покупает уголь, возникает вопрос – где им брать заработную плату, поэтому вопросов много", - сказал Зеленский.

Кроме того он добавил, что также надо решать вопросы баланса производства электроэнергии на электростанциях Украины, а также вопрос достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, на руководстве НКРЭКУ, в том числе председателе комиссии Валерии Тарасюке и члене комиссии Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

По информации депутата Кучеренко, члены комиссии и ее председатель Валерий Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накопления долгов государственных энергетических компаний, в частности, "Энергоатома".

По информации руководителя НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, определенные недостатки рынка электрической энергии Украины компании трейдеры используют для того, чтобы спекулировать электроэнергией путем манипуляций.Он рассказал, что из-за профицита генерации электроэнергии трейдеры могут искусственно обваливать цены на разных сегментах рынка.

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящие на рынке электрической энергии, которые приводят к накоплению убытков и критическому финансовому состоянию государственных энергетических предприятий.