Сьогодні стало відомо що з Укрзалізниці звільняється директор з інфроструктури АТ Укрзалізниця Роман Веприцький.

Як відомо Веприцкий приймав участь у конкурсі на посаду голови Укрзалізниці но потім самостійно зняв свою кандидатуру з конкурсу у зв’язку з різним баченням з членами наглядової ради АТ Укрзалізниця щодо подальшого розвитку галузі. Ми зібрали інформацію щодо діяльності Романа Веприцького в Укрзалізниці, за останні три роки АТ Укрзалізниця реалізувала декілько проектів: будівництво залізничного сполучення Київ-аеропорт Бориспіль; будівництво станції на Видобучах; реконструкція приміського вокзалу в Київі; створення учбового центру для навчання дітей «Дитяча залізниця»;

Проект огородження залізничної інфроструктури огорожею; будівництво «розумних переходів» на залізничній інфроструктурі, це все і багато іншого зроблено з ініціативи Романа Веприцького. Робота з людьми на місцях була зі слів робітників Укрзалізниці в пріоритеті у Романа Веприцького. Також в різних джерел є негативна інформація щодо діяльності Романа Веприцького на посаді але реальних фактів нам знайти не вдалось, та і самі видання не йшли на контакт щодо роз’яснення викладеної в них інформації.

Зараз в Укрзалізниці катастрофічна ситуація, необхідний професійний топ-менеджмент для стабілізації та покращення, хто буде це робити і будуть перемоги рівня бориспільського експресу незрозуміло, побачимо. Всі дії нового голови УЗ це відповідальність міністра інфроструктури та наглядової раду Укрзалізниці.