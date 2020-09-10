Схема торговли «воздухом» на рынке электрической энергии, ответственность за которую лежит на руководстве Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ничем не отличается от обычного рейдерства

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко.

«Эта схема (торговли «воздухом» - прим.) создана, чтобы компании-пустышки с офшорными владельцами выкачивали миллиарды гривен из реального сектора экономики: с АЭС, ТЭС, ГЭС, всех остальных производителей электроэнергии. Это самое настоящее рейдерство! По большому счету, такая схема ничем не отличается от рейдерского захвата», - написал нардеп на своей странице в Facebook.

Со ссылкой на выводы временной следственной комиссии, Наливайченко отметил, что убытки от схемы торговли «воздухом» фактически привели к банкротству крупнейшего производителя электроэнергии – госкомпании «Энергоатом».

«Убыток «Энергоатома», который производит более 50% электроэнергии в стране, за первое полугодие составил 2,65 млрд гривен. Из прибыльной компании, которая ежегодно миллиарды гривен перечисляла в госбюджет, она превратилась в банкрота», - подчеркнул Наливайченко.

Нардеп подчеркнул, что ответственность за такие схемы и доведения компаний до банкротства лежит непосредственно на главе НКРЭКУ Валерии Тарасюка.

"Можно ли было ожидать чего-то другого, если сегодняшние организаторы и кукловоды коррупционных схем в энергетике в прошлом водили хороводы титушек под столичные отели», - отметил Наливайченко, добавив ссылку на видео, на котором нынешний глава НКРЭКУ в окружении людей спортивной внешности пытается проникнуть в отель «Русь».

Напомним, по словам народного депутата Алексея Кучеренко, в руководстве НКРЭКУ, в том числе на ее главе Валерии Тарасюке и члене комиссии Дмитрии Коваленко, лежит ответственность за искусственно созданный кризис на рынке электрической энергии.

В частности, по информации Кучеренко, члены комиссии и ее председатель Тарасюк могут быть соавторами схемы торговли «воздухом», которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности «Энергоатома».

Руководитель НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в одном из недавних интервью признал, что установленные НКРЭКУ правила противоречат европейской практике, а недостатки на рынке способствуют манипуляциям со стороны трейдеров.

Также ранее Министерство энергетики неоднократно публично упрекало НКРЭКУ в отсутствии своевременной реакции на перекосы и злоупотребления, происходящих на рынке электрической энергии и приводят к накоплению убытков и критического финансового состояния государственных энергетических предприятий.