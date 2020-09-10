Присоединение к компании «Центрэнерго» прибыльных угледобывающих предприятий может улучшить финансовое состояние новой вертикально-интегрированной структуры перед ее приватизацией

Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

«Если допустим из сферы влияния Минэнерго будут изъяты прибыльные предприятия и присоединены к убыточному «Центрэнерго» в надежде на то, что такой конгломерат может приносить какую-то прибыль будущему владельцу. Ну, может быть. Возможно просто сейчас никто не хочет брать «Центрэнерго» и к нему хотят просто присоединить прибыльные шахты, чтобы привлечь инвестора под такой пакет», - отметил Рябцев.

При этом он подчеркнул, что пока такого решения не принято, есть только соответствующее предложение Министерства энергетики.

При этом Рябцев скептически относится к тому, что «Центрэнерго» может быть приватизировано в обозримом будущем.

Также он отметил, что создание вертикально-интегрированных компаний несколько противоречит европейскому опыту, который наоборот идет по пути разделения бизнесов по направлениям.

«Страны Европы идут по пути разделения бизнеса и совсем недавно от Украины требовали выполнения ее международных обязательств по анбандлинг в «Нафтогазе». Сейчас же получается, что правительство хочет создать вертикальную-интегрированную компанию, вернее рассматривает вопрос создания такой компании на рынке тепловой генерации. Для меня это достаточно странно слышать: проводить анбандлинг на одном энергетическом рынке и при этом идти в противоположном направлении на другом», - добавил эксперт.

Напомним, 2 сентября Кабинет Министров сделал первый шаг для объединения государственных шахт с «Центрэнерго». По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель организации вертикально-интегрированной компании на базе эффективных угольных шахт и «Центрэнерго».

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Центрэнерго», приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Ранее идею объединения «Центрэнерго» с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель «Центрэнерго» Александр Корчинский.

С июля 2019 г. операционный контроль над компанией «Центрэнерго» осуществляет группа «Приват» Игоря Коломойского. С того момента компания стала объектом многих журналистских расследований о коррупционных схемах при поставках угля и продажам электроэнергии.