Определенный законом срок для обжалования решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления истек 7 сентября

Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"Это решение прокуратуры могло быть обжаловано к генпрокурору Венедитовой в течение 3 дней и она за 3 дня должна была вынести свое решение. То есть эти три дня уже прошли. А что касается обжалования депутатом Чумаком, то мы считаем его полностью незаконным... более того, у суда было 5 дней для принятия такого решения. И эти 5 дней прошли еще 7 сентября. То есть любое решение вынесенное судом будет беззаконным вне сроков внесудебного расследования», - отметила Одинец.

По ее словам, отсутствуют основания для отмены законного решения САП о закрытии дела. Попытки НАБУ и бывшего депутата Виктора Чумака обжаловать это решение Одинец сравнила с «предсмертными конвульсиями».

«По нашему убеждению оснований для обжалования этого постановления (о закрытии дела – прим.) нет и это обжалование, которое совершило НАБУ сейчас в отношении генерального прокурора Венедиктовой и обжалование в ВАКС от так называемого депутата Чумака является не более, чем предсмертными конвульсиями НАБУ», - подчеркнула Одинец.

Сторона защиты убеждена, что решение САП о закрытии дела уже поставило окончательную точку в многолетних манипуляциях в отношении формулы «Роттердам+».

"Мы считаем так как следствие беззаконно длилось все эти три с половиной года, также беззаконно и позорно оно было закрыто. Мы считаем, что это является окончательной точкой в этом деле, окончательным признанием, что формула является правильной», - отметила адвокат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам+» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.