За льготы на электроэнергию отдельным предприятиям, в частности «Днепростали» Виктора Пинчука, заплатит бизнес и социальная сфера. Об этом заявил председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор.

По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа «Укрэнерго» будет стоить около 100 млн грн., которые вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности из социальной сферы.

«Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия разных потребителей. Что особенно печально – эту льготу получат предприятия из этого перечня – оплатят все другие потребители», - сказал Кудрицький.

Он также добавил, что тот объем расходов, который есть в тарифе на передачу «Укрэнерго» должен быть так или иначе оплачен.

"Это означает, что эта льгота будет обузой для других потребителей. Среди которых не только другие производственные промышленные предприятия, а также школы, детсады, больницы, малый и средний бизнес", - пояснил Кудрицький.

Напомним, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекта №3658, относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий «зеленой» электрометаллургии – для них будет применяться тариф на передачу, который не будет учитывать расходы «Укрэнерго» на выплаты по «зеленому» тарифу. Автором таких поправок был нардеп фракции «Слуга народа» Дмитрий Кисилевский.

По словам Кисилевский, в группу "зеленой" электрометаллургии попадают завод "Днепросталь" (г. Днепр, владелец - Interpipe Steel Виктора Пинчука), "Днепроспецсталь" (г. Запорожье, один из владельцев VS Energy Александра Бабакова), "Электросталь" (г. Курахово Донецкой обл, владелец - бизнесмен Игорь Анреєв) и "Азовэлектросталь" (г. Мариуполь).

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие «зеленая металлургия» позволит экономить компании Интерпайп Виктора Пинчука 12-15 миллионов долларов ежегодно.