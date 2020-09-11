Национальное антикоррупционное бюро, вопреки выводам комплексной экспертизы Службы безопасности Украины об отсутствии какого-либо вреда от действия формулы «Роттердам+», продолжает тиражировать данные собственной сфабрикованной «экспертизы» от 2019 года.

Об этом сообщает адвокат стороны защиты Наталья Дрыгваль в своей статье на сайте «Обозреватель».

"В прессе продолжаются манипуляции по делу «Роттердам+» даже после официального закрытия дела. Начальная «экспертиза» НАБУ была подготовлена лицами, которые не имеют на это право, на базе информации, которую нельзя было использовать, и на базе методики, которую никто не подтвердил. В результате таких манипуляций со стороны детективов НАБУ были вручены необоснованные подозрения», - отметила Дрыгваль.

По ее словам, «экспертиза», на которую ссылается НАБУ была вопреки закону выполнена одним детективом бюро по поручению другого. В основу "экспертизы" легло никем не подтвержденное предположение НАБУ, что ставка фрахта вроде бы не должна была включаться в формулу.

"Следователи самостоятельно приняли решение, что фрахт якобы не должен быть включен в формулу расчета цены угля, а установление единой цены для импортируемого и отечественного угля они почему-то считают незаконным. В итоге «эксперт» не опровергал ложную теорию следствия, а лишь подтверждал арифметический расчет, выполненный на основании этой теории", - добавила адвокат.

Также эта «экспертиза» проводилась не на основании первичных документов, как этого требует закон, а на данных, которые не имели никакого отношения к расчету НКРЕКП по формуле «Роттердам+».

Наталья Дригваль в очередной раз подчеркнула, что согласно опубликованному постановлению САП о закрытии дела, в действиях лиц, которым год назад были выдвинуты эти подозрения, вообще отсутствует состав преступления.

"К такому выводу детективы пришли после проведения комплексной экспертизы, заказанной в СБУ и других уважаемых экспертных учреждениях. Исходя из сообщения САП, очевидно, что «экспертиза» НАБУ, сделанная до вручения подозрений, не имеет никакой юридической силы и является манипуляцией», - подытожила Дрыгваль.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.