Украинский финал образовательной программы Young SDG Innovators от Глобального договора ООН в Украине состоялся 9 сентября в Киеве.

На нем 10 команд от различных бизнесов в Украине представили проекты интеграции Целей устойчивого развития в бизнес-модели своих компаний.

В рамках Young SDG Innovators участники Молодежного движения ДТЭК разработали специальную серию интерактивных уроков для подростков #БудьЕкоSmart, которые знакомят школьников с Целями устойчивого развития ГД ООН. Онлайн-запуск экоуроков состоялся в июне этого года. И сегодня их уже изучили более 16 000 школьников со всей страны. А уже в ближайшее время начнется серия офлайн-занятий в пяти классах в разных областях Украины, где сотрудники ДТЭК будут учить детей какие знания и бытовые навыки должны помочь сохранить планету для будущих поколений.

Как отметила Лидер молодежного движения ДТЭК и участница проекта Евгения Волкова, участие в программе Глобального договора ООН Young SDG Innovators позволила молодежи ДТЭК внести свой вклад в улучшение экологической культуры в Украине: «Мы понимаем, что начинать формировать экологическую культуру в стране стоит именно с детей и подростков. Тем более, что наша компания ДТЭК заботится о будущем Украины и всегда поддерживает талантливую молодежь. Наш проект помогает продвижению сразу трех Целей устойчивого развития ООН: № 12 - Ответственное потребление и производство, № 13 - Смягчение последствий изменения климата, № 15 - Защита экосистемы суши. Сейчас эта учебная программа проходит сертификацию в Министерстве образования Украины. После чего наши методические разработки и планы уроков будут рекомендованы для внеклассных занятий во всех украинских школах».

В команду Young SDG Innovators ДТЭК вместе с Евгенией Волковой вошли молодые лидеры с разных производственных предприятий компании: шахтер с Днепропетровщины Иван Таранов, эколог с обогатительной фабрики Ольга Полякова и энергетик с Луганщины Дмитрий Савостьянов. Они не только приобщились к разработке экологических уроков, но и стали ведущими видеозанятий, транслируемых онлайн.

Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук, комментируя финал Young SDG Innovators, отметила, что сейчас самое время искать новые подходы и возможности в устойчивом развитии. Бизнес может расти и развиваться, решая глобальные вызовы. Следует рассмотреть бизнес-процессы через призму инноваторства и желание положительно влиять на права человека и состояние окружающей среды.

По словам Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александра Кучеренко, очень важно, что молодое поколение понимает необходимость формирования и развития экологической культуры в Украине и активно включается в поиск путей для решения глобальных проблем. ДТЭК инвестирует в образование и поддерживает талантливую молодежь. Инициативы и проекты Молодежного движения ДТЭК способствуют достижению Целей устойчивого развития ООН и соответствуют принципам ESG, которыми руководствуется компания, реализуя собственную стратегию развития.

Проект Young SDG Innovators Program от ГД ООН объединил 10 стран (Бангладеш, Бразилия, Великобритания, Дания, Ливан, Мексика, Южная Африка, Турция, Украина и США). В каждой стране по 10 команд почти в течение года работали над разработкой проектов имплементации Целей устойчивого развития для компаний, в которых они работают.