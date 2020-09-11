Формульное ценообразование на энергетический уголь с использованием европейских ценовых индексов было введено в рамках выполнения обязательств перед международными партнерами Украины

Об этом во время брифинга 11 сентября сообщила и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Мы как государство взяли на себя много обязательств, в том числе и подписывая ассоциацию с ЕС. И формульное обеспечение формирования цены на энергоресурсы предусмотрено этой ассоциацией. Поэтому на то время и была проведена НКРЕКП реформа, которая утвердила соответствующую формулу не только в электроэнергетике, но и на рынке газа также было введено формульное определение индикативных цен. Поэтому я считаю, что это было выполнение наших обязательств между нами и международными партнерами", - заявила и. о. министра на вопрос была ли формула «Роттердам+» обоснованной.

Она добавила, что по этому делу проводилась комплексная экспертиза, которая не установила нанесения ущерба от действия формулы.

"Из средств массовой информации я знаю, что доказательств о том, что указанная формула нанесла какие-то определенные убытки кому-то, не было подтверждено, экспертиза это не доказала. Поэтому на основании этого это дело было, видимо, закрыто», - отметила Ольга Буславец.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.