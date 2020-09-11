Власть должна на самом высоком уровне поставить точку в манипуляциях вокруг сфабрикованного дела «Роттердам+».
Об этом изданию «Минпром» заявил народный депутат Муса Магомедов.
«Чтобы раз и навсегда прекратить это нелепое барахтанье двух недешевых в обслуживании государственных органов в куче фейковых обвинений. Чтобы пресечь дальнейшие попытки реанимировать дело в интересах отдельных украинских олигархов. Чтобы избежать очередного коллапса на угольном рынке или срыва отопительного сезона», - сказал он.
Он напомнил, что процессуальный прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела. Но НАБУ, потратившее на заведомо бесперспективное следствие 3,5 года и 96 миллионов государственных гривен, намерено оспаривать закрытие.
«То бишь, масштабная экспертиза СБУ, выводы 10 украинских государственных, а также четырех международных исследовательских институтов об отсутствии каких-либо убытков при применении формулы, для бюро – не имеют значения», - отметил депутат.
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«НАБУ и САП, похоже, не обладают волей достаточной, чтобы противостоять олигархическим хотелкам и огромному политическому давлению. Им бы сейчас поддержка руководства страны не помешала. Недавно, власти уже сказали «А» в этом деле, согласовав с «Центрэнерго» закупку украинского угля по цене сформированной на основе «Роттердам+», чем, фактически, признало эффективность формулы. Пора сказать «Б», - резюмировал М.Магомедов.
Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.
11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+».
К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.
9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.
Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования по делу «Роттердам +» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.