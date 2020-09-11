Национальное антикоррупционное бюро организовало медиа-кампанию, с целью снять из себя вину за многолетний обман общества в отношении формулы «Роттердам+».
Об этом заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.
"В 2020 году детективы НАБУ «продолжают совершать сношение» с уголовным делом, которое изначально выглядело как труп, а спустя 3,5 года после попыток вдохнуть в него жизнь, даже САП признало дело бездоказательным и закрыло", - отметила адвокат.
По ее словам, детективы НАБУ публично заявляют о своем несогласии с решением прокуратуры о закрытии дела, тем самым пытаясь сохранить свою репутацию в глазах общества. Для этих целей была развернута целая кампания в СМИ.
«Они идут в медиа и рассказывают, что пациент скорее жив, чем мёртв. Находят целых 2,5 часа для общения, передают материалы досудебного расследования. Мне, как адвокату защиты, эти материалы приходилось «выгрызать» с них. А тут так просто - раз и у тебя все материалы», - сетует Одинец.
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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.
11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.
9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.
Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования по делу «Роттердам +» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.