Предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку порожних вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.

К такому выводу пришла Государственная регуляторная служба Украины, сообщается в письме службы к премьер-министру Украины.

В ГРС сообщили, что предоставленный им для согласования проект приказа Министерства инфраструктуры «О внесении изменений к Коэффициентам, применяемым к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», которым министерство предлагает осуществить унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов, имеет целью повышение стоимости железнодорожных перевозок.

"По результатам рассмотрения проекта приказа, а также анализа его регуляторного влияния, ГРС установила, что по сути, основной целью проекта приказа не является унификация перевозки порожних вагонов, а очередное повышение стоимости железнодорожных перевозок", - отмечается в заключении.

По подсчетам ГРС, в результате введения в действие этого приказа стоимость железнодорожных перевозок вырастет на 2,3% в текущем году, и на 9,1% - в следующем.

При этом в службе отметили, что повышение тарифов будет полностью возложено на отечественных производителей, которые пользуются услугами железной дороги, и приведет к росту цен на их продукцию для конечного потребителя, а также сокращению промышленного производства и экспорта в целом.

Напомним, ранее «Укрметаллургпром» обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающие 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.