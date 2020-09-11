Принятые НКРЭКУ ставки стимулирующих RAB-тарифов для операторов систем распределения на уровне 3% для «старых» и 16,74% для «новых» активов – не приведут к мгновенному и значительному росту доходов облэнерго, поскольку минимально покрывают затраты на возобновление производственной базы.

Такое мнение в материале для «Экономической правды» высказал эксперт энергетического рынка Виктор Куртев.



По его словам, среди тех, кто не поддержал размер новых тарифов - облэнерго, Министерство энергетики, Европейская бизнес-ассоциация и ряд народных депутатов – ключевые энергетические структуры и причастные к ним специалисты.

«Свое решение регулятор объяснил заниженной ценой ранее выкупленных частных облэнерго и о предстоящих "миллиардных" доходах причастных к ним олигархов уже в первый год действия RAB-тарифов», - отметил эксперт. Однако, по его словам, это не соответствует действительности.



«Средний возраст оборудования облэнерго 25-30 лет, согласно методике, коэффициент старения составляет 80-90%, может, в некоторых случаях это и 100%, но такого просто не укажут, так как это уже нерабочее состояние.

3% — это коэффициент, который будут считать по старой базе, на оборудование практически с 90% изношенностью. И если новый элемент оборудования стоит 1 млн грн, то по старой базе его оценят в 100 тыс грн – вот из этой суммы и нужно высчитывать пресловутые 3%», - написал он.



Что касается «новых» активов, то ставка доходности на новую базу практически приравнивается к сумме процентной ставки банка (16,74%), которую облэнерго должны будут отдавать ежемесячно за получение кредита на покупку нового оборудования. «Поэтому опять-таки говорить о молниеносных баснословных прибылях весьма оптимистично», - добавил он.



Он также добавил, что с введением RAB-тарифов к облэнерго ужесточаются требования по соблюдению качества электроснабжения и обслуживания (работа колл-центров и приемных отделений). «Например, при несоблюдении прогнозного показателя SAIDI по схеме "затраты плюс" величина штрафа не может превышать 1% от необходимого дохода, а при RAB-тарифе будет составлять до 5%. Это хороший стимул для операторов распределения, потому что 5% от необходимого дохода (весь финансовый оборот, включая зарплаты, операционную деятельность) может быть больше самой надбавки по RAB-тарифу. Механизм давно используется в Европе как эффективная модель модернизации и развития инфраструктуры», - подчеркнул Куртев.



Эксперт напомнил, что сегодня тарифы для облэнерго формируются по принципу "затраты плюс", который предусматривает включение операционных затрат, амортизации активов, затраты на покрытие технологических потерь электроэнергии в сетях, а также прибыли на уровне 3% рентабельности оператора системы распределения.



«Такая модель не стимулирует собственников инвестировать в модернизацию сетей собственные или кредитные средства. RАB или стимулирующее тарифообразование должно изменить этот подход. RAB-тарифы – это практика развитых стран, это улучшение качества услуг, они позволят значительно уменьшить показатель SAIDI (отключения в результате технической изношенности) — у нас он составляет 700 минут в год, тогда как в европейских странах — 100 минут», - отмечает Куртев.



Напомним, ранее нардеп Людмила Буймистер заявила, что НКРЕКУ должны пересмотреть ставку доходности на существующую базу активов и повысить ее до 6-7%. От этого зависит снижение стоимости подключения к электросетям.