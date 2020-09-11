Наблюдательный совет «Укрзализныци» сорвал получение госкомпанией кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита.
Об этом заявил экс-директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.
По его словам, ситуация с использованием кредита от ЕБРР для «Укрзализныци» на строительство и обновление вагонного парка растянулась на три года, но в конечном итоге наблюдательный совет компании принял решения не продлевать действие договора с банком.
«Почему-то, после назначения исполняющим обязанности председателя правления Ивана Юрыка, наблюдательный совет голосует за то, чтобы мы не пролонгировали этот договор (кредитный договор между УЗ и ЕБРР на закупку новых вагонов – ред.). Это было в апреле 2020 года. А непродление, то есть, непролонгация данного договора отменяет обязанность Европейского банка реконструкции и развития выделять денежные средства УЗ на приобретение вагонов», - рассказал Рязанцев.
Он также отметил, что в результате УЗ не получило средств на обновление вагонного парка, и при этом еще вынуждена заплатить ЕБРР 85 млн грн комиссии за неиспользование средств кредита.
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«То есть, мы отказываемся, при этом за три года заплатив им комиссию за пользование невыбранным остатком кредитных средств. Эта сумма составляет ни много, ни мало – 85 миллионов гривен», - сказал Рязанцев.
Напомним, ранее политолог Ростислав Балабан заявил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» неэффективен. По его мнению, наблюдательные советы не выполнили ту миссию, которая на них возлагалась, и их нужно ликвидировать и продумать другой - понятный и прозрачный механизм.