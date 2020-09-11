В условиях кризиса на энергетическом рынке идея создания вертикально-интегрированной компании на базе «Центрэнерго» и государственных угольных шахт целесообразна.

Об этом сообщил бывший министр энергетики, председатель «Всеукраинской энергетической ассамблеи» Иван Плачков.

«Думаю, что в условиях сегодняшней критической ситуации это допустимо, но в последующем в целом надо создавать в Украине такие условия, чтобы разделить эти виды деятельности – топливо и генерацию. Но сейчас учитывая ситуацию и у шахтеров, учитывая экономику и работу рынка, я думаю, что это на сегодняшний на какой-то период это целесообразно», - сообщил экс-министр.

Иван Плачков также отметил, что создание такой вертикально-интегрированной компании в преддверии приватизации «Центрэнерго» безусловно повысит ее стоимость.

«Я не знаю, насколько повысит (цену «Центрэнерго»- прим.), но не понизит однозначно», - отметил экс-министра.

В целом Плачков считает, что государству для улучшения работы топливно-энергетического комплекса нужно создать четкую вертикаль принятия решений в энергетике с координацией на уровне первого вице-премьера по ТЭК.

Напомним, 2 сентября Кабинет Министров сделал первый шаг для объединения государственных шахт с «Центрэнерго». По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель организации вертикально-интегрированной компании на базе эффективных угольных шахт и «Центрэнерго».

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Центрэнерго», приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Ранее идею объединения «Центрэнерго» с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель «Центрэнерго» Александр Корчинский.

С июля 2019 г. операционный контроль над компанией «Центрэнерго» осуществляет группа «Приват» Игоря Коломойского. С того момента компания стала объектом многих журналистских расследований о коррупционных схемах при поставках угля и продажах электроэнергии.