В условиях кризиса на энергетическом рынке идея создания вертикально-интегрированной компании на базе «Центрэнерго» и государственных угольных шахт целесообразна.
Об этом сообщил бывший министр энергетики, председатель «Всеукраинской энергетической ассамблеи» Иван Плачков.
«Думаю, что в условиях сегодняшней критической ситуации это допустимо, но в последующем в целом надо создавать в Украине такие условия, чтобы разделить эти виды деятельности – топливо и генерацию. Но сейчас учитывая ситуацию и у шахтеров, учитывая экономику и работу рынка, я думаю, что это на сегодняшний на какой-то период это целесообразно», - сообщил экс-министр.
Иван Плачков также отметил, что создание такой вертикально-интегрированной компании в преддверии приватизации «Центрэнерго» безусловно повысит ее стоимость.
«Я не знаю, насколько повысит (цену «Центрэнерго»- прим.), но не понизит однозначно», - отметил экс-министра.
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В целом Плачков считает, что государству для улучшения работы топливно-энергетического комплекса нужно создать четкую вертикаль принятия решений в энергетике с координацией на уровне первого вице-премьера по ТЭК.
Напомним, 2 сентября Кабинет Министров сделал первый шаг для объединения государственных шахт с «Центрэнерго». По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель организации вертикально-интегрированной компании на базе эффективных угольных шахт и «Центрэнерго».
По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Центрэнерго», приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.
Ранее идею объединения «Центрэнерго» с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель «Центрэнерго» Александр Корчинский.
С июля 2019 г. операционный контроль над компанией «Центрэнерго» осуществляет группа «Приват» Игоря Коломойского. С того момента компания стала объектом многих журналистских расследований о коррупционных схемах при поставках угля и продажах электроэнергии.