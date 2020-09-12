Правоохранительные органы открыли уголовные производства по фактам фальсификаций дела «Роттердам+» детективами Национального антикоррупционного бюро

Об этом в эфире телеканалу "Прямой" сообщил бывший подозреваемый по делу экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Мне известно, что уже есть уголовные производства в отношении детективов, которые фальсифицировали дело», - сообщил Вовк.

По его словам, в ближайшее время вероятно появятся уголовные производства и по факту розтаты бюджетных средств во время проведения этого сфабрикованного по мнению Волка, расследования.

"Логично, что они появятся. Из публичных источников можно легко увидеть, что только на публичные исследования через систему ProZorro они потратили более 1 млн грн. Поэтому это абсолютно резонный вопрос», - добавил экс-председатель НКРЭКУ.

Вовк подчеркнул, что после официального закрытия дела «Роттердам+» при отсутствии состава преступления, с него сняты все обвинения.

«С меня сняты все обвинения, что подтверждено полученным на руки оригинал постановления о закрытии дела», - подытожил он.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.