Руководство Национального антикоррупционного бюро пытается заработать политические дивиденды, продолжая манипуляции вокруг закрытого прокуратурой дела «Роттердам+»
Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.
«Я здесь прослеживаю непосредственную и прямую заинтересованность работников НАБУ для того, чтобы заработать политические, профессиональные дивиденды, доказать свою состоятельность вопреки здравому смыслу и положениям законодательства», - заявила адвокат.
По ее словам, сторона защиты заинтересована в прозрачном рассмотрении судом жалобы экс-нардепа Виктора Чумака, который вместе с НАБУ оспаривает законное решение прокуратуры закрыть дело. В ходе открытого процесса, по словам Дригваль, широкой общественности станет очевидным надуманный и манипулятивный характер всех аргументов НАБУ.
«Мы ратуем за то, чтобы судебный процесс был полным и объективным, для того, чтобы общественность увидела всю глубину и всю неполноценность манипуляций, которые сейчас осуществляются правоохранительными органами для того, чтобы отстоять свои действия на протяжении последних трех лет», - отметила Наталья Дригваль.
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Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.
11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.
9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.
Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.