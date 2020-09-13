Национальное антикоррупционное бюро понесло серьезные репутационные потери от изначально пустого и безперспективного дела «Роттердам+».

Такое мнение выразил народный депутат Дмитрий Шпенов в своем блоге «Кому выгодно, чтобы дело «Роттердам+» не закрывалось?» на сайте «Корреспондент».

«За 3,5 года следствия по «Роттердам+» НАБУ и САП не предоставили доказательств несправедливости формулы и не нашли выгодополучателя среди госчиновников от ее внедрения, из-за чего понесли серьезные репутационные потери», - считает депутат.

Он отметил, что по подсчетам НКРЭКУ, экономия для промышленных потребителей от формульного подхода к ценообразованию на уголь составили до 40 млрд грн.

«По подсчетам НКРЭКУ, экономия для них (потребителей электроэнергии – прим.) благодаря формуле составила до 40 млрд грн. А вот из-за отмены формулы, только за второе полугодие 2019-го потребители претерпели убытков на 4,4 млрд грн», - подчеркнул Дмитрий Шпенов.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.