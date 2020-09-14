Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) продолжает спекулировать на теме «Роттердам+», чтобы минимизировать репутационные и имиджевые потери, которые бюро понесло за 3,5 года бесперспективного расследования этого дела.

Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль в эфире телеканала «Украина24».

«Спекуляции до сих пор продолжаются. Непосредственно со стороны НАБУ, которое таким образом хочет реабилитировать свои репутационные и имиджевые потери. Бюро несет их вследствие того, что в течение 3,5 лет они не смогли получить доказательства незаконности этой формулы, что в принципе изначально было невозможным», - сообщила адвокат.

По ее словам, именно поэтому НАБУ обжаловало решение прокуратуры о закрытии дела у вышестоящих прокуроров, а также с помощью экс-нардепа Виктора Чумака пытается оспорить решение в суде.

Сторона защиты ожидает, что прозрачное и объективное рассмотрение судом жалобы Чумака не растянется во времени, поскольку оснований для отмены решения САП не существует.

«Я уверена в том, что решение будет законным и объективным, поскольку Украина уже не может взять ретроспективный ракурс в вопросах ценообразования на энергетические ресурсы. Президент подписал меморандум с МВФ, который обозначает адекватную и аналогичную формулу в вопросах ценообразования на газ. Поэтому признание какой-либо незаконности в деле «Роттердам+» перечеркивает всю имиджевость, собственно говоря, политической карьеры действующей власти», - добавила Дригваль.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.