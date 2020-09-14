Утверждение Набсоветом «Укрзализныци» финансового плана с дефицитом в 4 млрд грн – это подстава для нового главы компании Владимира Жмака. Об этом заявил экс-директор по развитию бизнеса АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.

«С моей точки зрения, возможно, это серьезная, по-простонародному, подстава для нового руководителя, когда в финансовый план были включены поступления, планируемые от изменений системы тарифообразования. То есть, члены наблюдательного совета акцептировали финансовый план, который в конечном результате сегодня, уже мы знаем, не будет реализован более чем на 4 миллиарда», - сказал Рязанцев

По его словам, перед новым руководителем «Укрзализныци» Владимиром Жмаком сейчас стоит практически нереалистичная задача – найти до конца текущего года недостающие 4 млрд грн.

«4 миллиарда – это достаточно серьезный разрыв при выручке общей в 100 миллиардов и при том, что в основном все денежные средства сегодня идут на обеспечение жизненно необходимых для перевозок направлений. То есть, топливо и заработная плата», - объяснил Рязанцев.

Напомним, ранее Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате чего, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.