Намерение главы «Укрзализныци» создать единую грузовую компанию усилит монополию УЗ и приведет к росту тарифов на перевозки. Об этом идет речь в материале РБК-Украина «Большие планы. Как Владимир Жмак будет реформировать "Укрзализныцю".

РБК-Украины называет идею главы УЗ Владимира Жмака о создании единой грузовой компании потенциальной угрозой для понятных рыночных правил игры, поскольку в этом случае "Укрзализныця" получит не только монополию в тяге, но еще и в инфраструктуре.

«Ведь у "УЗ" есть свои локомотивы, а у других операторов вагонов своих локомотивов нет», - отмечается в материале.

В свою очередь монопольное положение такой компании на рынке неизбежно приведет к падению качества предоставляемых услуг по грузоперевозкам и росту цен на них.

«В целом, предложенный руководителем "УЗ" план выглядит достаточно комплексно и системно, затрагивает фактически все аспекты деятельности компании, которые нуждаются в быстром реформировании. В то же время некоторые элементы его стратегии объективно нуждаются в определенной корректировке. Если будет создана одна крупная грузовая компания, то поле для злоупотребления монопольным положением расширится. Добиться высокого качества услуг по ж/д перевозкам, экономически обоснованных и прозрачных цен можно, только разделив вагонные и локомотивные компании», - отмечает РБК-Украина.

Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

В свою очередь управляющий партнер адвокатской компании Arzinger Тимур Бондарев считает, что реформа «Укрзализныци» давно назрела и ключевая задача при ее проведении - преодолеть коррупцию в отрасли.